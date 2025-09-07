Россиянам рассказали, как быстро определить номер мошенников
Отмечается, что любой вызов с номера, начинающегося не с кода «+7», может быть мошенническим. Чтобы определить страну, с которой поступают звонки, россиянам рекомендовали использовать поисковые системы.
Россиянам рассказали, как быстро определить номер мошенников. Об этом 7 сентября
