На площадке штаба общественной поддержки «Единой России» открылся ситуационный центр

Работа ситуационного центра началась с подготовки волонтеров. Инструктаж провел первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Максим Гармашев. Он подробно разъяснил алгоритм действий, механизмы взаимодействия и особенности работы на избирательных участках.

«Главная задача этой работы — обеспечить максимальную прозрачность и легитимность избирательного процесса. Это важное условие для честных и чистых выборов», — отметил Максим Гармашев.

Волонтеры центра будут принимать звонки и сообщения от наблюдателей, обрабатывать информацию, фиксировать возможные нарушения и проверять достоверность информации в открытых источниках, чтобы исключить появление фейков. Полученные сведения будут направляться в избирательную комиссию через наблюдателей, находящихся на избирательных участках. Все данные будут систематизироваться и использоваться для формирования общей картины хода голосования в регионе.

«Функционирование ситуационного центра является частью широкого комплекса мер общественного контроля за выборами, который реализуется в Рязанской области», — подытожил Максим Гармашев.

Ситуационный центр «Единой России» будет работать до завершения подсчета голосов. Его основная функция — оперативный сбор и анализ информации от наблюдателей, работающих непосредственно на участках.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»