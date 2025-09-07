Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
22°
Втр, 09
22°
Срд, 10
20°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 79.50 / 84.10 07/09 07:00
Нал. EUR 93.00 / 96.90 07/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
791
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 396
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 194
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
6 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани после рейда мужчинам вручили повестки
Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону и пункта отбора на военную службу по контракту провели рейд на стройплощадках города. Всего проверили 20 иностранцев и натурализованных граждан. Один из них заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Отмечается, что с начала 2025 года после рейдов на воинский учет приняли более 900 натурализованных граждан. Более 100 иностранцев заключили контракты с МО.

Более 900 иностранцев приняли на воинский учет с начала года в Рязани. Об этом 7 сентября сообщает ИД «Пресса».

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону и пункта отбора на военную службу по контракту провели рейд на стройплощадках города.

Всего проверили 20 иностранцев и натурализованных граждан. Один из них заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Отмечается, что с начала 2025 года после рейдов на воинский учет приняли более 900 натурализованных граждан. Более 100 иностранцев заключили контракты с МО.