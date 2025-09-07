В Рязани после рейда мужчинам вручили повестки

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону и пункта отбора на военную службу по контракту провели рейд на стройплощадках города. Всего проверили 20 иностранцев и натурализованных граждан. Один из них заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Отмечается, что с начала 2025 года после рейдов на воинский учет приняли более 900 натурализованных граждан. Более 100 иностранцев заключили контракты с МО.

Более 900 иностранцев приняли на воинский учет с начала года в Рязани. Об этом 7 сентября сообщает ИД «Пресса».

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону и пункта отбора на военную службу по контракту провели рейд на стройплощадках города.

Всего проверили 20 иностранцев и натурализованных граждан. Один из них заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ.

Отмечается, что с начала 2025 года после рейдов на воинский учет приняли более 900 натурализованных граждан. Более 100 иностранцев заключили контракты с МО.