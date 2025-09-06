В Рязани флаг МЧС запустили в небо на воздушном шаре в честь 35-летия ведомства

Сотрудники рязанского управления МЧС России совместно с участниками фестиваля воздухоплавания «Небо России-2025» совершили полет на аэростате и развернули флаг МЧС России, написано в публикации. «Это смесь восторга от высоты, умиротворенности от тишины и волнующего ощущения свободы», — отметила сотрудница МЧС России по Рязанской области Анна Корнеева, пролетевшая в воздушном шаре 35 километров.

