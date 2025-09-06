Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
23°
Пнд, 08
21°
Втр, 09
23°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 81.40 / 82.00 07/09 07:00
Нал. EUR 94.90 / 96.30 07/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 2025 15:54
681
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 212
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 103
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
6 370
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани флаг МЧС запустили в небо на воздушном шаре в честь 35-летия ведомства
Сотрудники рязанского управления МЧС России совместно с участниками фестиваля воздухоплавания «Небо России-2025» совершили полет на аэростате и развернули флаг МЧС России, написано в публикации. «Это смесь восторга от высоты, умиротворенности от тишины и волнующего ощущения свободы», — отметила сотрудница МЧС России по Рязанской области Анна Корнеева, пролетевшая в воздушном шаре 35 километров.

В Рязани флаг МЧС запустили в небо на воздушном шаре в честь 35-летия ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Сотрудники рязанского управления МЧС России совместно с участниками фестиваля воздухоплавания «Небо России-2025» совершили полет на аэростате и развернули флаг МЧС России, написано в публикации.

«Это смесь восторга от высоты, умиротворенности от тишины и волнующего ощущения свободы», — отметила сотрудница МЧС России по Рязанской области Анна Корнеева, пролетевшая в воздушном шаре 35 километров.