В Рязани 800 курсантов училища ВДВ приняли присягу

Каждый из них вслух зачитал слова военной клятвы перед строем и поставил под ней свою подпись. После этого личный состав училища прошел по плацу торжественным маршем. В завершение церемонии на плаце был развернут флаг воздушно-десантных войск площадью в тысячу квадратных метров.

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище состоялась торжественная церемония приведения к присяге курсантов первого курса. Это случилось в субботу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе рязанской мэрии.

Присягу приняли более 800 курсантов. Каждый из них вслух зачитал слова военной клятвы перед строем и поставил под ней свою подпись. После этого личный состав училища прошел по плацу торжественным маршем.

По окончании официальной части курсанты продемонстрировали гостям мастерство вождения квадроциклов и десантирования. Также на мероприятии выступили участники фестиваля «Спасская башня».

В завершение церемонии на плаце был развернут флаг воздушно-десантных войск площадью в тысячу квадратных метров.

Фото — администрация Рязани.