Ученые выяснили, почему лед скользкий

Под руководством профессора Мартина Мюзера команда физиков выяснила, что ключевую роль играют дипольные молекулы воды. Лед — это упорядоченная кристаллическая структура диполей, а подошва обуви тоже состоит из молекул с дипольными свойствами. При контакте между ними возникают «фрустрированные» взаимодействия — конкурирующие силы, разрушающие порядок на поверхности льда. В результате верхний слой становится неупорядоченным и превращается в жидкий скользкий слой.

Ученые из Саарландского университета опровергли многовековую теорию о том, почему лед скользкий. Ранее считалось, что скольжение связано с таянием льда под давлением и трением, однако новое исследование показало, что причина кроется в молекулярных взаимодействиях, сообщили в «Наука Mail».

