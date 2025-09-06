Трамп хотел бы видеть Путина на встрече большой двадцатки

Президент США Дональд Трамп отметил, что саммит G20 впервые за почти 20 лет пройдет на территории США. Он добавил, что был бы рад присутствию представителей России и Китая, если они захотят принять участие, в том числе в статусе наблюдателей.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность видеть президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами в 2026 году. Об этом сообщили в « Коммерсанте » со ссылкой на прямую трансляцию Белого дома.

Трамп отметил, что саммит G20 впервые за почти 20 лет пройдет на территории США. Он добавил, что был бы рад присутствию представителей России и Китая, если они захотят принять участие, в том числе в статусе наблюдателей.

«Не уверен, что они захотят быть наблюдателями… Мы можем это обсудить», — сказал президент.