Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
23°
Пнд, 08
21°
Втр, 09
23°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 81.40 / 82.00 07/09 07:00
Нал. EUR 94.90 / 96.30 07/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 2025 15:54
681
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 212
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 103
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
6 370
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Трамп хотел бы видеть Путина на встрече большой двадцатки
Президент США Дональд Трамп отметил, что саммит G20 впервые за почти 20 лет пройдет на территории США. Он добавил, что был бы рад присутствию представителей России и Китая, если они захотят принять участие, в том числе в статусе наблюдателей.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность видеть президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами в 2026 году. Об этом сообщили в «Коммерсанте» со ссылкой на прямую трансляцию Белого дома.

Трамп отметил, что саммит G20 впервые за почти 20 лет пройдет на территории США. Он добавил, что был бы рад присутствию представителей России и Китая, если они захотят принять участие, в том числе в статусе наблюдателей.

«Не уверен, что они захотят быть наблюдателями… Мы можем это обсудить», — сказал президент.