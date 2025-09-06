Рязанцев предупредили о магнитных бурях
Как написано в публикации метеоролога, 4 сентября произошел выброс протуберанца, что вызвало очень слабый выброс корональной массы. Это может оказать слабое воздействие на геомагнитное поле Земли в воскресенье, 7 сентября. Прогнозируются возмущения геомагнитного поля Земли, временами достигающие уровня слабых магнитных бурь класса G1.
Фото — Telegram-канал «Погода от шефа».