Рязанцев предупредили о магнитных бурях

Как написано в публикации метеоролога, 4 сентября произошел выброс протуберанца, что вызвало очень слабый выброс корональной массы. Это может оказать слабое воздействие на геомагнитное поле Земли в воскресенье, 7 сентября. Прогнозируются возмущения геомагнитного поля Земли, временами достигающие уровня слабых магнитных бурь класса G1.