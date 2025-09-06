Россиян призвали заниматься сексом каждый день ради здоровья осенью
Специалист объяснила, что частый секс повышает иммунитет благодаря эндорфинам и окситоцинам, которые вырабатываются во время интимной близости. Кроме того, секс считают естественной физической активностью, стимулирующей кровообращение. В материале его приравняли к умеренной кардиотренировке. Это способствует выработке цитокинов — белков, борющихся с инфекциями. Однако эффект от их выработки длился около 24 часов.
Никитина отметила, что регулярный секс может снизить риск острых респираторных вирусных заболеваний. Также близость поможет бороться с апатией и усталостью.