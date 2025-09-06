Рязань
Россиян призвали заниматься сексом каждый день ради здоровья осенью
Никитина отметила, что регулярный секс может снизить риск острых респираторных вирусных заболеваний. Также близость поможет бороться с апатией и усталостью.