Россиян призвали заниматься сексом каждый день ради здоровья осенью

Специалист объяснила, что частый секс повышает иммунитет благодаря эндорфинам и окситоцинам, которые вырабатываются во время интимной близости. Кроме того, секс считают естественной физической активностью, стимулирующей кровообращение. В материале его приравняли к умеренной кардиотренировке. Это способствует выработке цитокинов — белков, борющихся с инфекциями. Однако эффект от их выработки длился около 24 часов.

Россиян призвали заниматься сексом каждый день ради здоровья. Сексолог Лариса Никитина рассказала Life.ru, что частый секс осенью может помочь защититься от простуд и ОРВИ.

Никитина отметила, что регулярный секс может снизить риск острых респираторных вирусных заболеваний. Также близость поможет бороться с апатией и усталостью.