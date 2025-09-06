Песков заявил, что мошенники будут использовать Max так же, как и зарубежные платформы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мошенники будут использовать отечестенный мессенджер Max так же, как и зарубежные платформы. Об этом он сказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.
Отвечая на вопрос о возможном полном ограничении работы иностранных мессенджеров в России после появления отечественного аналога Max, Песков подчеркнул, что такие решения должны принимать специалисты. Он отметил, что не видит принципиальной разницы между российским и зарубежными сервисами, поскольку мошенники используют и Telegram, и Max.
«Я искренне не понимаю контекста обсуждений о закрытии зарубежных мессенджеров для борьбы с мошенничеством. Какая разница? Max будут использовать точно так же», — заявил пресс-секретарь президента.
Напомним, в августе Роскомнадзор объявил об ограничении голосовых звонков через иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp*.
* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.