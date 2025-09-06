Опубликован фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2025»

Артисты выступали на четырех сценах: около памятника Ленину, рядом с банком ВТБ, напротив «Чулана» и на Почтампте. На фестивале спели 26 коллективов. Работала фотозона для всех желающих. Фестиваль посетили тысячи рязанцев и гостей города. Проходило онлайн-голосование на выбор победителя. По его итогам гран-при мероприятия получила группа MangoStarr.

В Рязани состоялась «Подбелка-2025». Фестиваль уличных музыкантов прошел в пятницу, 5 сентября.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН. Инфо. Мероприятие прошло при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Полный фоторепортаж и фотографии с фотозоны будут опубликованы через несколько дней.

Фотографии: Николай Куряков