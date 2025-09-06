Ночью в Рязани произошло ДТП

Авария произошло на улице Бирюзова. На кадрах, снятых рязанцем, видно, что столкнулись две легковушки. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. Сообщения пострадавших не поступали.

В ночь с 5 на 6 сентября в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

