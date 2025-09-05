Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
21°
Вск, 07
23°
Пнд, 08
22°
ЦБ USD 81.56 0.26 06/09
ЦБ EUR 95.48 0.7 06/09
Нал. USD 81.40 / 82.00 06/09 08:00
Нал. EUR 95.09 / 96.16 06/09 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
506
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
978
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 998
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
ВТБ: спрос на вклады в сочетании с инвестпродуктами вырос в 1,5 раза

С начала 2025 года количество клиентов, имеющих одновременно депозит и инвестиционный продукт в своем портфеле, выросло почти в 1,5 раза и превысило полмиллиона человек. Такова статистика банка, о которой в рамках ВЭФ заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Растущий спрос на комплексные финансовые решения, по его словам, говорит об укреплении тренда на более сбалансированную и устойчивую финансовую стратегию.

По данным банка, традиционно высоким спросом инвестиционные продукты пользуются у состоятельного сегмента. Часть денежных средств с закрывающихся вкладов клиенты с высоким достатком размещают в ценные бумаги и иные инвестиционные активы.

Например, в июне переток денег с рублевых вкладов на брокерские счета состоятельного сегмента составил более 21 млрд рублей, в июле — порядка 17 млрд. В банке доля клиентов, у которых одновременно есть и вклад, и инвестиционный продукт, составляет 16% в общей базе вкладчиков, на них приходится 38% от общего портфеля рублевых вкладов банка.

«Для состоятельных клиентов наступило время облигационного ренессанса из-за снижения ставок по депозитам и неоднозначной конъюнктуры на рынке акций. Розничные инвесторы постепенно начинают смотреть в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность на продолжительном горизонте.

Тем не менее, вклад остается надежным и понятным инструментом, доходность по которому на короткой дистанции обгоняет инфляцию в разы. Сочетание депозита и инвестиционных стратегий может стать сбалансированной стратегией по сохранению и приумножению средств», — сказал Дмитрий Брейтенбихер.

Со ссылкой на данные Мосбиржи сообщается, что в июле 2025 года физлица вложили в ценные бумаги 232,4 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в июле прошлого года. Большая часть вложений пришлась именно на облигации — 206,8 млрд рублей (рост в 3,2 раза год к году).