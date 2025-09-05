Рязань
ВТБ построит детский лагерь «Вулкан» и подарит его Камчатке

ВТБ построит на Камчатке всесезонный детский оздоровительный лагерь «Вулкан» и после завершения строительства в 2029 году передаст в дар краю. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в Камчатском крае подписали в рамках ВЭФ-2025 президент-председатель правления банка Андрей Костин и губернатор региона Владимир Солодов.

Общая площадь зданий и сооружений «Вулкана» составит 16 тысяч квадратных метров. Лагерь рассчитан на пребывание 224 детей в смену.

Там появится несколько территорий, включая площадки для занятий спортом и проведения массовых мероприятий, а также комплекс с краеведческим уклоном «Спутник», где дети смогут пожить в национальных жилищах — яранге, чуме и юрте.

Отмечается, что особая образовательная программа в сочетании с аутентичной средой позволит познакомить детей с историей Камчатки и бытом народов Севера.

«Мы вместе сегодня создаем карту будущего России — формируем точки притяжения, где уникальная природа способна вдохновлять и раскрывать детские таланты», — сказал президент-председатель правления банка Андрей Костин.

Администрация края будет координировать взаимодействие исполнительных органов Камчатского края в процессе реализации проекта.

«Строительство современного детского оздоровительного лагеря — стратегический для Камчатки проект, который откроет новые возможности для отдыха и развития наших юных жителей. Лагерь будет ориентирован на глубокое погружение в уникальную природу, богатую историю и самобытную культуру родного края», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.