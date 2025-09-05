В ВТБ подсчитали, сколько китайских компаний работает в России и их обороты

В ВТБ подсчитали, сколько в России китайских компаний и их обороты. Соответствующие данные на ВЭФ представил замруководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка Артем Кулик.

По его словам, количество китайских компаний в России за пять лет выросло более чем в два раза. Их выручка превысила 3,3 трлн рублей.

«По нашим подсчетам, на сегодняшний день в России зарегистрировано 13 тысяч китайских компаний, что на 23% больше, чем на конец 2024 года. В 2019 году называлась цифра в 6500 компаний. Выручка, которую сгенерировали эти 13 тысяч компаний в прошлом году, — более 3,3 триллиона рублей. На топ-40 китайских брендов — дочерних структур крупнейших китайских корпораций — приходится порядка 80% всей выручки компаний с китайским капиталом в России», — сказал представитель банка.

Артем Кулик напомнил, что для России Китай занимает около трети всей внешней торговли (особенно заметна доля в импорте), а для Китая Россия — порядка 4-5% оборота.

«Направления бизнес-взаимодействия, которые не охвачены или не до конца охвачены: химия, агроэкспорт, машиностроение, атомный контур», — отметили в банке.

Как показал анализ работы китайских инвесторов, наибольший экономический эффект приносит локализация. Под ней подразумевается не отверточное производство или переупаковка товаров, а владение российскими промышленными активами со стороны китайских инвесторов.

«По расчетам наших аналитиков, там, где китайские компании локализуются, выигрывают все: ниже себестоимость, ближе потребитель, доступнее господдержка и фондирование в локальных валютах. Есть несколько невероятных примеров локализации: те из китайских компаний, кто пришел сюда давно, сейчас начали пожинать лавры своей смелости и принятого в то время определенного риска. В частности, можно привести пример автомобилестроителей. Мы считаем, что локализация российских компаний в Китае — это светлое и не такое уж далекое будущее», — сказал Артем Кулик.

Банк сопровождает эти процессы на любом этапе. Речь идет не только о классическом кредитовании или платежах.

«Так, для торговых компаний актуальны инструменты по управлению дебиторской задолженностью (факторинг, платежные гарантии). Строительным компаниям требуется выпускать банковские гарантии в пользу своих заказчиков, банковское сопровождение, а производственным организациям — местное финансирование», — рассказал представитель банка.

Артем Кулик подчеркнул, что потенциал развития бизнеса между странами далек от исчерпания, локализация окупается, а правильная платежная и финансовая архитектура решают половину успеха сделки.