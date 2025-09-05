В Удмуртии мужчина убил и расчленил жену
В Удмуртии мужчина убил и расчленил жену. Об этом 4 сентября сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".
Отмечается, что супружеская пара отдыхала вечером и выпила. 31-летняя женщина высказала мужу претензии.
По данным канала, мужчине не понравились ее высказывания, из-за чего злоумышленник забил супругу до смерти. Отмечается, что труп он разрезал на части и закопал в лесополосе.
Кроме того, в полиции мужчина написал заявление об исчезновении женщины, однако полицейские раскрыли преступление.
Фото взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+"