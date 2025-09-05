В рязанском школе-интернате открыли новую игровую площадку для детей

В рязанском школе-интернате состоялось открытие новой детской игровой площадки, которая была создана в рамках реализации проектов местных инициатив. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Церемония открытия прошла 5 сентября. В ходе работ на площадке установили специализированное покрытие, детское игровое оборудование и ограждение территории. Общая сумма контракта на реализацию данного проекта составила 3,75 млн. рублей.

Фото: Администрация Рязани