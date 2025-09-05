В Рязанской области за нарушения оштрафовали собственницу земельных участков

В октябре 2024 года сотрудники управления проверили сельхозучастки площадью 38,74 га в Рязанском районе. Специалисты установили нарушения. Собственницу участков оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также ей выдали предписание с требованием устранить нарушения до 1 июня 2025 года. Однако она не сделала этого. Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении и направил материалы в суд. В итоге собственницу участков признали виновной. За неисполнение предписания Россельхознадзора ей назначали штраф 10 тысяч рублей.

