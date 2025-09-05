В Рязани задержали хакера, крадущего деньги из банков с помощью вирусов

В Рязанской области киберполицейские задержали хакера, который использовал вредоносные программы для кражи денег из банковских счетов. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции.

Сотрудники полиции провели расследование и нашли 41-летнего мужчину, который создал программу для обхода защиты банков. Во время обыска у него изъяли около 400 тысяч рублей и компьютерную технику.

Злоумышленник использовал свои знания в программировании, чтобы находить слабые места в системах безопасности банков. Он выпустил три виртуальные дебетовые карты на имена людей из других регионов и с их помощью похитил деньги.

Теперь против него возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 273 УК РФ (создание и использование вредоносных компьютерных программ) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ему грозит до 6 лет тюрьмы и крупные штрафы.

Фото: Рязанская полиция