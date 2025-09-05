В Рязани стартовал фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2025». Победитель определится голосованием

В Рязани стартовал фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2025». Первые выступления на сценах начались в 17 часов на улице Почтовой. Итоговое награждение победителей пройдет в конце фестиваля на сцене за памятником Ленину. Проголосовать за понравившегося исполнителя можно здесь. Фестиваль продлится до 22 часов. Ранее публиковался тайминг выступлений и список исполнителей. Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2025» — агентство РЗН. Инфо, мероприятие пройдёт при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани. Возрастное ограничение: 0+.

