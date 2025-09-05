В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за неделю

Отмечается, что украинская армия лишилась до 9320 человек. Российские военные нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины и военной инфраструктуре. Освободили четыре населенных пункта.

