В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за неделю
Отмечается, что украинская армия лишилась до 9320 человек. Российские военные нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины и военной инфраструктуре. Освободили четыре населенных пункта.
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за неделю. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что украинская армия лишилась до 9320 человек.
Российские военные нанесли один массированный и четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины и военной инфраструктуре.
Освободили четыре населенных пункта.