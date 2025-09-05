В Кремле заявили, что Telegram и WhatsApp* должны остаться в России

В Кремле заявили, что Telegram и WhatsApp* должны остаться в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться», — подчеркнул он.

Песков также отметил, что отечественному мессенджеру предстоит большой путь, чтобы стать популярным у десятков миллионов россиян.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.