Суд приговорил рязанку к исправительным работам за долг по алиментам

Рыбновский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении 42-летней женщины, обвиняемой в невыплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Об этом сообщили на сайте прокуратуры по Рязанской области. Суд установил, что женщину лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты, однако на протяжении длительного времени она не исполняла свои обязательства. В результате образовалась задолженность более 1 млн 390 тысяч рублей. Суд назначил подсудимой наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Рыбновский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении 42-летней женщины, обвиняемой в невыплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Об этом сообщили на сайте прокуратуры по Рязанской области.

Суд установил, что женщину лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты, однако на протяжении длительного времени она не исполняла свои обязательства. В результате образовалась задолженность более 1 млн 390 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.