Скончался выдающийся ученый и профессор МГУ Михаил Шкондин

На 93-м году жизни скончался Михаил Васильевич Шкондин, доктор филологических наук и заслуженный профессор факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщили в Telegram-канале факультета. Шкондин был ведущим научным сотрудником и лауреатом премии имени М. В. Ломоносова за свои выдающиеся научные труды. Он также был почетным работником высшего профессионального образования России и одним из основателей системных исследований журналистики и периодической печати в стране. За свою карьеру Шкондин стал автором и соавтором более 150 научных работ, среди которых свыше 30 монографий. Интересно, что по первому образованию он был летчиком и в разные годы работал военным корреспондентом и собственным корреспондентом ТАСС. Также он занимал должность главного редактора издательства МГУ.

Фото: РИА Новости