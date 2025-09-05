Скончался бывший нападающий ЦСКА Геннадий Штромбергер

Бывший нападающий ЦСКА Геннадий Штромбергер скончался в 70 лет, сообщили в Telegram-канале клуба. Штромбергер выступал за армейцев с 1982 по 1986 год. В последний сезон он помог команде выиграть первую лигу СССР и вернуться в высший дивизион. После завершения игровой карьеры работал тренером дубля ЦСКА, начальником команды, а в 1987 году временно возглавлял основной состав. Ранее в карьере он выступал за павлодарский «Трактор», «Спартак» (Семипалатинск) и алматинский «Кайрат».

