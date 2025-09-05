Рязанец избил до смерти знакомого

Установлено, что в Александро-Невском районе подозреваемый совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки на берегу реки. Между двумя из них произошел конфликт, в ходе которого фигурант избил мужчину, от которых последний скончался позднее в больнице.

Рязанец избил до смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Отмечается, что в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.