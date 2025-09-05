Рязанцы пожаловались на резкий запах канализации в подъездах на улице Есенина

Отмечается, что госжилинспекция проведет проверку в отношении собственника нежилого помещения дома № 61/13. Жители дома пожаловались на резкий запах канализации в подъездах. Они связывают это с деятельностью собственников нежилого помещения.