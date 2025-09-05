Рязанцам рассказали о проблемах с автомобилем из-за перелива моторного масла

Избыточное количество масла повышает давление в системе смазки. Из-за этого возрастает его расход, могут закоксовываться маслосъёмные кольца, появляются течи через сальники и уплотнения. По словам Турсуновой, страдают свечи зажигания, каталитический нейтрализатор и турбокомпрессор. Итогом может стать дорогостоящий ремонт, который во много раз превысит экономию на самостоятельной замене масла.

Рязанцам рассказали о проблемах с автомобилем из-за перелива моторного масла. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на эксперта Барно Турсунову.

Избыточное количество масла повышает давление в системе смазки. Из-за этого возрастает его расход, могут закоксовываться маслосъёмные кольца, появляются течи через сальники и уплотнения.

По словам Турсуновой, страдают свечи зажигания, каталитический нейтрализатор и турбокомпрессор.

Итогом может стать дорогостоящий ремонт, который во много раз превысит экономию на самостоятельной замене масла.