Рязанцам напомнили о важности соблюдения гигиенических норм в школах

Рязанцам напомнили о важности соблюдения гигиенических норм в образовательных учреждениях для обеспечения здоровья детей. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора по Рязанской области. В условиях учебного процесса соблюдение санитарно-гигиенических требований играет ключевую роль в профилактике инфекционных заболеваний и укреплении иммунитета учащихся. Специалисты подчеркивают, что регулярная очистка и дезинфекция учебных классов, игровых зон и коридоров должны проводиться с особым вниманием к мебели, игрушкам и учебному оборудованию. Проветривание помещений также является важной мерой для снижения риска распространения инфекций.

