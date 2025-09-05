Рязань
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
506
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
977
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 997
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 931
Рязанцам напомнили о важности соблюдения гигиенических норм в школах
Рязанцам напомнили о важности соблюдения гигиенических норм в образовательных учреждениях для обеспечения здоровья детей. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора по Рязанской области.

В условиях учебного процесса соблюдение санитарно-гигиенических требований играет ключевую роль в профилактике инфекционных заболеваний и укреплении иммунитета учащихся.

Специалисты подчеркивают, что регулярная очистка и дезинфекция учебных классов, игровых зон и коридоров должны проводиться с особым вниманием к мебели, игрушкам и учебному оборудованию. Проветривание помещений также является важной мерой для снижения риска распространения инфекций.

Кроме того, дети должны быть обучены основам личной гигиены, включая мытье рук перед едой и после посещения туалета, а также использование индивидуальных полотенец и расчесок. Важно проводить разъяснительные беседы о значении чистоты тела, волос и одежды.

Не менее важным аспектом является организация питания в школьных столовых и детских садах. Продукты должны храниться и готовиться с соблюдением строгих гигиенических норм. Родители имеют право проверять условия питания в школе и участвовать в родительском контроле, который включает оценку качества блюд и соблюдения санитарных норм.