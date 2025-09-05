Россиян предупредили о смертельной опасности от консервов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупреждает о рисках, связанных с употреблением консервированных грибов, рыбы и тушенки. Она отметила, что отравление этими продуктами может проявляться не только традиционными симптомами, такими как диарея и рвота, но и неврологическими признаками, включая двоение в глазах и невнятную речь, что может быть ошибочно принято за инсульт или ишемию. Соломатина акцентировала внимание на том, что грибы и рыба являются наиболее опасными консервированными продуктами. Она призвала потребителей быть внимательными при покупке и проверять условия хранения. В частности, рыба может быть заражена описторхозом и требует тщательной обработки — просолки и копчения.

Чтобы избежать тяжелых последствий, Соломатина настоятельно рекомендует обращаться к врачам при первых признаках отравления.