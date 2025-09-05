Росгвардейцы помогли пострадавшему в ДТП мотоциклисту в Рязанской области
Росгвардейцы помогли пострадавшему в ДТП мотоциклисту в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что столкнулись «Газель» и мотоцикл.
Водитель двухколесного транспортного средства получил травму ноги.
Росгвардейцы наложили жгут для остановки кровотечения и находились с пострадавшим до приезда скорой. Мужчину госпитализировали.