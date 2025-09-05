Росгвардейцы помогли пострадавшему в ДТП мотоциклисту в Рязанской области

Отмечается, что столкнулись «Газель» и мотоцикл. Водитель двухколесного транспортного средства получил травму ноги. Росгвардейцы наложили жгут для остановки кровотечения и находились с пострадавшим до приезда скорой. Мужчину госпитализировали.