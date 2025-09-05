Минюст РФ включил три иностранные организации в список нежелательных

Минюст РФ обновил список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), добавив в него несколько новых участников. Об этом пишет NEWS.ru.

В перечень включены американская Human Rights Funders Network (HRFN)*, британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI)* и International Baccalaureate («Международный бакалавриат»)* из Швецарии.

Также в списке оказалась немецкая организация Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e. V*, которая, по мнению Генеральной прокуратуры, занимает антироссийскую позицию и способствует радикализации общества.

Ранее в этот список попали такие организации, как «Репортеры без границ"* и американская «Группа 36"*.

*включены в список иностранных и международных НПО

