«Мармакс» провел эксклюзивный урбан-тур для брокеров ЦФО

4 сентября «Мармакс» организовал профессиональный тур для брокеров Центрального федерального округа. Более 50 профессионалов рынка недвижимости ознакомились с знаковыми проектами девелопера в Рязани.

Мероприятие проходило в рамках направления «Мармакс. Урбан-туры». В центре внимания оказались парковый квартал «Голландия», комплексы «Достояние» на улице Чапаева и «Наследие современности», а также городской квартал «Манхэттен».

Участники тура получили возможность детально ознакомиться с особенностями каждого объекта, архитектурными решениями, благоустройством территории и инфраструктурой комплексов, преимуществами собственной управляющей компании, а также увидеть, как девелопер создает комфортное и функциональное пространство для жизни, работы и отдыха. В настоящий момент городской квартал «Манхэттен» и парковый квартал «Голландия» входят в топ-3 регионального рейтинга новостроек Единого рейтинга застройщиков.

Экскурсию для участников тура провели директор по продажам Анна Терехова, директор по маркетингу и PR Константин Денисов и представители департаментов продаж и маркетинга девелопера.

Урбан-туры — традиционные мероприятия для компании, которая в 2024 году вышла в Курский регион. Представители компании отметили важность подобных встреч для развития профессионального сообщества, построения прямого диалога и укрепления партнерских отношений на рынке недвижимости ЦФО. Планируется, что подобные мероприятия станут регулярными, что позволит поддерживать высокий уровень информированности профессионального сообщества о новых проектах девелопера.

«"Мармакс» продолжает укреплять позиции ведущего девелопера региона, создавая качественные проекты и платформу для профессионального общения участников рынка. Мы рады, что смогли представить нашим партнерам философию «Мармакс», показать самые знаковые проекты компании и донести смыслы, которые вложены в них. Для нас важно выстраивать долгосрочные отношения с профессиональным сообществом. Такие встречи помогают нам лучше понимать потребности рынка и совершенствовать наши проекты. Мы видим большой потенциал в развитии партнерских отношений с брокерами ЦФО", — отметили в пресс-службе девелоперской компании.