Губернатор Павел Малков: активно работаем над расширением сотрудничества Рязанской области со странами Глобального Юга и Азии

Губернатор сообщил о том, что уже на следующей неделе в Рязани пройдут Дни международного бизнеса, на которые приедут партнеры из более 10 стран.

Активно работаем над расширением сотрудничества Рязанской области со странами Глобального Юга и Азии. Об этом сказал губернатор Павел Малков в своем комментарии после пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Владимир Владимирович подчеркнул, что Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион — это территория динамичных изменений, бурного развития. Активно работаем над расширением сотрудничества Рязанской области со странами Глобального Юга и Азии», — сказал глава региона.

«С каждым проработаем поставки рязанской продукции, импорт, а также совместные инвестиционные проекты на территории региона», — отметил Малков.