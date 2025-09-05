Фестиваль «Подбелка-2025» на улице Почтовой начнется в 17 часов

На четырех площадках выступят 26 групп. Сцены расположатся: около памятника Ленину, рядом с банком ВТБ, напротив «Чулана» и у памятника Коловрату.

Рязанцам напомнили о времени начала «Подбелки-2025» на улице Почтовой. Фестиваль уличных музыкантов стартует в пятницу, 5 сентября, в 17 часов.

На четырех площадках выступят 26 групп. Ранее стал известен тайминг выступлений и список исполнителей.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» проводится с 2011 года в рамках Дня города.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2025» — агентство РЗН. Инфо, мероприятие пройдёт при поддержке правительства Рязанской области и администрации Рязани.

Возрастное ограничение 0+.