ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 марта 2026 года. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте регулятора 5 сентября. В документе отмечается, что ограничения сохраняются в связи с продолжающимися санкциями против России. Лимит на снятие наличной валюты составляет не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро (€8525 по текущему курсу). Остаток средств со счетов по-прежнему можно получить только в рублях. Кроме того, валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также осуществляются в рублях, уточнили в Центробанке.

Напомним, что эти ограничения ввели в 2022 году в ответ на международные экономические санкции.