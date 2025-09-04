Рязань
ВТБ профинансировал закупку техники для исследований нацпарка «Земля леопарда»

Банк ВТБ профинансировал закупку техники для исследований нацпарка «Земля леопарда». Благодаря этому специалисты установят и будут обслуживать фотоловушки, а также проведут мониторинг диких животных и экосистем. Об этом в рамках ВЭФ-2025 рассказал ВТБ.

Отмечается, что с помощью нового компьютерного и телекоммуникационного оборудования специалисты смогут проводить научные исследования и мониторинги трансграничной популяции дальневосточного леопарда в России и Китае.

«Сильная техническая база важна для любого исследовательского центра. Качественная техника позволит усилить исследовательский процесс, что должно отразиться на научных результатах и помочь в восстановлении популяции дальневосточных леопардов», — прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент банка.

Директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк рассказал, что ядро популяции дальневосточного леопарда расположено в юго-западной части Приморского края, и именно там удалось сохранить и увеличить его численность в три раза — с 35 до более 120 особей.

«Для учета и изучения этих животных развернута крупнейшая в России сеть из более чем 500 фотоловушек, но их установка и обслуживание в труднодоступных лесах и горах требуют современной техники. Поддержка партнеров позволяет нам решать такие задачи и усиливать научный мониторинг, без которого невозможно сохранить одно из редчайших животных планеты», — добавил он.