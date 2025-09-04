В Рязанской области ликвидировали наркоферму

В одном из сел Пронского района, где проживала женщина, оперативники провели обыск. В подвале дома полицейские обнаружили оборудованную специальной техникой лабораторию. В помещении произрастали восемь кустов каннабиса, сушились созревшие растения и хранилась готовая марихуана. В общей сложности из незаконного оборота оперативники изъяли 2 килограмма 848 граммов марихуаны и 4,5 килограмма частей растения конопля. Возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу.