В Рязани при возгорании автомобиля пострадали два человека
Напомним, ЧП случилось в микрорайоне Бутырки. По данным ведомства, пострадали два человека. Их госпитализировали в ОКБ. На тушение выезжали две единицы техники и пять человек личного состава.
В Рязани при возгорании автомобиля пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.
Напомним, ЧП случилось в микрорайоне Бутырки.
По данным ведомства, пострадали два человека. Их госпитализировали в ОКБ.
На тушение выезжали две единицы техники и пять человек личного состава.