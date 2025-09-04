В Рязани при возгорании автомобиля пострадали два человека

Напомним, ЧП случилось в микрорайоне Бутырки. По данным ведомства, пострадали два человека. Их госпитализировали в ОКБ. На тушение выезжали две единицы техники и пять человек личного состава.

