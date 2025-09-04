В Рязани при столкновении иномарки и мотоцикла пострадала несовершеннолетняя

Отмечается, что авария случилась в среду, 3 сентября, напротив дома № 20 на Михайловском шоссе. По предварительной информации, столкнулись «Хэндай Солярис» и мотоцикл. В результате происшествия травмы получила 17-летняя пассажирка мототранспорта, ей оказана медицинская помощь.

В Рязани при столкновении иномарки и мотоцикла пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в среду, 3 сентября, напротив дома № 20 на Михайловском шоссе.

По предварительной информации, столкнулись «Хэндай Солярис» и мотоцикл.

В результате происшествия травмы получила 17-летняя пассажирка мототранспорта, ей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.