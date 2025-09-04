В Рязани экс-начальника отдела снабжения хлебозавода № 3 осудили за взятки

Установлено, что фигурант, занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения, регулярно получал взятки от предпринимателей за выбор возглавляемых ими организаций в качестве поставщиков продукции.

В Рязани экс-начальника отдела снабжения хлебозавода № 3 осудили за взятки. Информация появилась в карточке суда.

Установлено, что фигурант, занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения, регулярно получал взятки от предпринимателей за выбор возглавляемых ими организаций в качестве поставщиков продукции.

Всего в ходе расследования уголовного дела установлено шесть эпизодов преступной деятельности обвиняемого.

Общая сумма взяток составила около двух млн рублей.

На имущество обвиняемого наложен арест.

Приговором суда назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере трех миллионов рублей.

Приговор может быть обжалован.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Ранее появилась информация, что мужчину заподозрили во взятках.