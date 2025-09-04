В Рязани экс-начальника отдела снабжения хлебозавода № 3 осудили за взятки. Информация появилась в карточке суда.
Установлено, что фигурант, занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения, регулярно получал взятки от предпринимателей за выбор возглавляемых ими организаций в качестве поставщиков продукции.
Всего в ходе расследования уголовного дела установлено шесть эпизодов преступной деятельности обвиняемого.
Общая сумма взяток составила около двух млн рублей.
На имущество обвиняемого наложен арест.
Приговором суда назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере трех миллионов рублей.
Приговор может быть обжалован.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.
Ранее появилась информация, что мужчину заподозрили во взятках.