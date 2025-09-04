В России создадут программу по сохранению исчезающих диких животных

В России создадут программу по сохранению исчезающих диких животных. Об этом на ВЭФ-2025 заявил советник президента — председателя правления банка ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

Речь идет о сохранении следующих исчезающих животных: лошади Пржевальского, степные антилопы (сайгаки) и снежный барс (ирбис). Разведением и увеличением их числа займется фонд «Живая природа и мир». Программу сохранения исчезающих диких животных России поддержит банк.

Инициативы направлены на создание природной инфраструктуры для редких животных, образовательные и просветительские мероприятия, которые привлекут внимание к проблеме их полного исчезновения.

Отмечается, что лошадь Пржевальского почти полностью исчезла к середине 20 века, вид начинает восстанавливаться только благодаря программам реинтродукции. Сайгаки за последние десятилетия потеряли почти всю популяцию из-за неконтролируемой охоты и опустынивания степей.

Как заявили в банке, сохранение этих видов критически важно не только для поддержания биоразнообразия, но и для сбалансированности экосистем.

«В июне мы объявили о планах по созданию системы поддержки особо охраняемых природных территорий. Объединение экспертизы фонда и ресурсов ВТБ позволит масштабировать эту инициативу, и найти новые возможности для сохранения видов, находящихся на грани исчезновения», — отметил Петр Шпиленок.

Председатель благотворительного фонда «Живая природа и мир» Анастасия Потекина заявила, что сохранить живую природу — важная цель.

«Мы поддерживаем проекты и организации с очень четкими и понятными задачами, решение каждой из которых приближает нас к достижению главной цели. Например, зная, что сайгакам в степи сложно выживать без пресной воды — финансируем работы по очистке каналов в Калмыкии. Благодаря поддержке, мы сможем реализовать ряд важных инфраструктурных проектов, которые будут годами приносить пользу природе и обществу», — сказала Анастасия Потекина.

Еще одно направление сотрудничества ВТБ и Фонда «Живая природа и мир» — сохранение снежного барса — одного из самых редких хищников планеты, занесенного в Красную книгу. В рамках проекта запланированы съемки документального фильма «Люди и барсы», издание специализированной энциклопедии, создание полного каталога всех 87 особей ирбиса, обитающих на территории России, а также разработка образовательных программ для детей.