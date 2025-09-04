В России предложили брать плату с мигрантов за проживание в России

Необходимо ввести платный режим пребывания в России для неработающих семей мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылку на депутатов Госдум. По словам представителей фракции, данная мера поможет сбалансировать интересы государства и общества, а также увеличить неналоговые доходы бюджета. Парламентарии подчеркнули, что семьи мигрантов активно пользуются инфраструктурой и социальными услугами страны, однако не вносят прямого финансового вклада в экономику. В результате все расходы ложатся на федеральный и региональные бюджеты. Инициаторы предложения считают, что введение платы за пребывание мигрантов станет стимулом для легального трудоустройства и поможет улучшить финансовое состояние государства.

