В Подмосковье девятиклассник умер после уроков. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что незадолго до того он жаловался на сильную усталость.

14-летний подросток пробыл весь день на учёбе. Как только вернулся, ушёл в комнату. Вскоре его младшая сестра услышала странный звук — зашла к нему, тот лежал на полу и задыхался. Девочка позвонила родителям, они вызвали скорую.

К приезду врачей подросток уже был мёртв.

По данным канала, предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность.