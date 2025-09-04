В Московской области осудили рязанца за организацию незаконной миграции

Установлено, что мужчина в период с 2022 по 2024 годы организовал незаконный въезд иностранцев в РФ с использованием обыкновенных виз (деловая, учебная, медицинская), оформленных фиктивно. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 миллион 200 тысяч рублей.

В Московской области осудили рязанца за организацию незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Установлено, что мужчина в период с 2022 по 2024 годы организовалнезаконный въезд иностранцев в РФ с использованием обыкновенных виз (деловая, учебная, медицинская), оформленных фиктивно.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 миллион 200 тысяч рублей.