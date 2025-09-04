В Госдуме заявили о намерении бороться с англицизмами

Необходимо выделить дополнительные средства из бюджета для борьбы с англицизмами и защиты русского языка. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на главу партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Он подчеркнул, что простые запреты не принесут желаемых результатов, и предложил инвестировать в развитие отечественной культуры и поддержку языка. По словам Миронова, многие заимствования из иностранных языков происходят из-за недостаточного знания родного языка. Чужая культура становится популярной, когда люди не уважают свои традиции и язык. Он отметил, что мировой опыт показывает: для успешного развития образования и науки необходимо выделять 7% от ВВП страны, а на развитие культуры — 3%. Это должно стать основой государственной политики.

Миронов также указал на важность очищения языка и информационного пространства от «мусора», который вредит обществу. Он напомнил, что Госдума уже приняла закон, который защищает русский язык и его носителей, а не ограничивает использование зарубежных слов.

Приведя пример, он отметил, что слово «парикмахерская» имеет иностранное происхождение, но давно вошло в русский язык. Тем не менее, использование вывесок на английском языке, таких как «Barber shop», может нарушать права людей, которые не знают английского. Миронов подчеркнул, что таких примеров в современном обществе становится все больше.