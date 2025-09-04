В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости бензина на заправках

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил ввести временное регулирование стоимости бензина на заправках. Об этом он 4 сентября заявил РИА Новости.

Селезнев предложил ввести временное регулирование стоимости топлива на заправках, чтобы защитить граждан от ценовых скачков в период нестабильности.

По его словам, Россия добывает большое количество нефти, из-за чего жители вправе ожидать, что бензин будет доступен всегда и по разумной цене на всей территории страны.

Ранее в соцсетях писали об исчезновении бензина АИ-95 с заправок «Нефтьмагистрали» в Московской области. Однако РИА Новости опроверг эту информацию коммерческий директор компании Сергей Соловьев.

В этой связи Селезнев отметил, что Московская область в данном случае является показателем: если жители там ощущают возможные перебои, значит, регулирование и логистика требуют более жесткой настройки.