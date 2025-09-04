Рязанские волонтеры спасли мужчину из оврага около Оки
Рязанские волонтеры спасли мужчину из оврага около Оки. Об этом сообщает МСО РязГМУ «Salus».
Отмечается, что к ним обратился мужчина, сообщив, что оказался в овраге у Оки и не может выбраться самостоятельно из-за проблем с ногами.
Экипаж выдвинулся к ориентировочному месту происшествия. Отсутствие точных координат и потеря связи с пострадавшим затрудняли проведение поисковых работ.
Спасатели провели обследование доступных подъездных путей с последующим пешим обходом и визуальным осмотром оврагов.
Эвакуационная группа спустилась к мужчине и оказала необходимую помощь.
После гражданина передали бригаде скорой помощи.