Рязанские волонтеры спасли мужчину из оврага около Оки

Отмечается, что к ним обратился мужчина, сообщив, что оказался в овраге у Оки и не может выбраться самостоятельно из-за проблем с ногами. Экипаж выдвинулся к ориентировочному месту происшествия. Отсутствие точных координат и потеря связи с пострадавшим затрудняли проведение поисковых работ. Спасатели провели обследование доступных подъездных путей с последующим пешим обходом и визуальным осмотром оврагов.

Рязанские волонтеры спасли мужчину из оврага около Оки. Об этом сообщает МСО РязГМУ «Salus».

Отмечается, что к ним обратился мужчина, сообщив, что оказался в овраге у Оки и не может выбраться самостоятельно из-за проблем с ногами.

Экипаж выдвинулся к ориентировочному месту происшествия. Отсутствие точных координат и потеря связи с пострадавшим затрудняли проведение поисковых работ.

Спасатели провели обследование доступных подъездных путей с последующим пешим обходом и визуальным осмотром оврагов.

Эвакуационная группа спустилась к мужчине и оказала необходимую помощь.

После гражданина передали бригаде скорой помощи.