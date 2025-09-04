Рязанцы рассказали, готовы ли они публично выяснять отношения с работодателем

Большинство жителей негативно относится к публичному обсуждению трудовых споров (85%): причем 50% уверены, что подобное категорически недопустимо, а 35% — скорее против подобного. Лишь 15% опрошенных в той или иной степени считают приемлемым «вынос сора из избы»: 10% абсолютно убеждены в этом, 5% скорее поддерживают выход во внешнюю сферу.