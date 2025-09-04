Россиянам рассказали о самоограничениях на кредиты и снятие вкладов

Россиянам рассказали о самоограничениях на кредиты и снятие вкладов. Об этом в рамках ВЭФ-2025 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

По его словам, запрет на дистанционное оформление потребительских кредитов, автокредитов наличными и досрочное снятие денег со вклада можно установить в несколько кликов. Как сказал Александр Пахомов, это поможет клиентам банка защитить деньги, даже если доступ в приложение получат злоумышленники.

«Мы видим запрос клиентов на тщательный контроль за своими средствами. Самоограничения и лимиты „захлопывают дверь“ перед носом мошенников, рассчитывающих на легкую добычу, даже с кодами доступа в онлайн-банк», — отметил он.

Даже находясь под влиянием мошенников, как заявил Александр Пахомов, гражданин не сможет быстро совершить операцию, на которую поставил самоограничение — например, взять кредит и перевести деньги.

Уточняется, что снять запрет можно только в отделении банка. Это повышает шансы на то, что с помощью сотрудников банка и близких людей клиент выйдет из-под влияния мошенников до того, как отдаст им свои или заемные средства.